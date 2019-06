Salone Parigi 2020, diventa festival allargandosi alla città

Con perfetto tempismo rispetto alle dichiarazioni degli organizzatori del Salone di Ginevra 2020, anche da Parigi arrivano i dettagli sulla prossima edizione del Mondial cioè il grande evento che ogni due anni - alternandosi con la IAA di Francoforte - richiama nella Capitale francese il mondo internazionale dell'automotive. Il Salone di Parigi, che si svolgerà dal primo all'11 di ottobre del 2020 (con giornate stampa il 29 e 30 settembre), completerà la trasformazione già avviata nel 2018 (anche a seguito di numerose assenze tra i grand costruttori) e - afferma un nota dell'organizzazione - adotterà la logica della programmazione di un festival, in cui ogni visitatore potrà gestire un suo percorso di visita attraverso una App da scaricare sullo smartphone. Al Parc des Expositions alla Porta di Versailles, il Mondial ospiterà sia auto che moto offrendo vari eventi di presentazione concentrati per lo più alla 'Dome de Paris', un'organizzazione più efficiente dei centri prova (monomarca e collettivi), food truck e spazi conviviali e attività festive per tutte le età con concerti, spettacoli, conferenze, laboratori ricreativi. Altra novità del Mondial del 2020 sarà la presenza del grande evento dedicato alla mobilità sostenibile - creato e organizzato da Michelin - Movin'On che si è svolto negli ultimi anni a Montreal e che il prossimo anno, oltre che in Canada, verrà 'duplicato' nella Capitale francese come Movin'On Paris 2020. Con il supporto di questa organizzazione confluiranno al Parc des Expositions grandi aziende interessate ai temi ambientali e della tecnologia, start-up, autorità pubbliche e accademiche, ONG e organizzazioni internazionali. Movin'On mira a rispondere alle sfide della mobilità sostenibile passando dall'ambizione all'azione, incoraggiando l'attuazione di luogo di soluzioni concrete. Previsto anche il Mondial allargato - un festival 'fuori dalle mura' nello stile della Design Week milanese per incontrare nuovi spettatori, un evento sulla moda e sul design Fashion & Motion in connessione con la settimana della moda di Parigi, un evento per le donne collegato al premio Mondial Women 2018 e un evento dedicato alla formazione e al reclutamento nei settori automobilistico e della mobilità. Il Salone di Parigi ospiterà anche il vertice mondiale sulla mobilità FISITA, il congresso mondiale annuale delle società scientifiche dell'automobile.