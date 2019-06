Ponte Morandi, per demolizione troncone est il 28/6 tratto autostrada chiuso dalle 7

Venerdì 28 giugno in vista della demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del Morandi a Genova sarà chiuso dalle 7 alle 22 il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri in arrivo da Livorno/Sestri Levante dovranno proseguire sulla A7 verso Serravalle/Milano e uscire a Genova Bolzaneto. Quelli in arrivo dalla Serravalle, dovranno proseguire sulla A12 e potranno uscire a Genova est.

Alla luce della chiusura programmata tra le 7 e le 22 del 28 giugno del tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest in entrambe le direzioni, Autostrade per l'Italia consiglia poi alcuni percorsi alternativi. Per i veicoli leggeri in arrivo da Livorno/Sestri Levante, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova, verso Serravalle/Milano e uscire alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto. Chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova est. Sarà possibile accedere in autostrada dalle stazioni autostradali di Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante e di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona. Per i veicoli pesanti in arrivo dalla A12 Genova-Sestri Levante o dalla A7 Serravalle-Genova diretti verso i porti di Genova, si potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova verso Serravalle/Milano fino all'allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova, immettersi sulla A10 Genova-Savona e uscire alla stazione autostradale di Genova Pra' per raggiungere il porto di Pra' o alla stazione di Genova Aeroporto per raggiungere il porto di Genova. Questi percorsi alternativi saranno obbligatori per i mezzi pesanti che viaggiano dal levante e dal ponente ligure e viceversa. I mezzi pesanti, infatti, non potranno raggiungere i porti di Genova dalle stazioni autostradali della A12 Genova-Sestri Levantee della A7 Serravalle-Genova.