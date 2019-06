Per studenti NABA Porsche 911 diventa 'tela' su cui lavorare

Per il terzo anno consecutivo la milanese Nuova Accademia Belle Arti (NABA) e Porsche Haus, azienda cui fanno capo le concessionarie Centro Porsche Milano Est e Milano Nord oltre al Porsche Studio di via Spiga, hanno dato vita ad un workshop per interpretare graficamente un tema di attualità utilizzando come supporto la carrozzeria delle auto di Zuffenhausen.

Nella prima edizione gli studenti avevano lavorato sulle 'Storie di Milano' - riportando sulle forme della 718 immagini dei luoghi e delle tradizioni più conosciute del capoluogo lombardo - e nella seconda si erano impegnati sul tema Green Future, interpretando graficamente sulla superficie di una Panamera e-Hybrid Sport Turismo alcuni dei più urgenti temi ambientali. Per il 2019 il workshop si è espresso invece all'insegna di due celebrazioni importanti, i 70 anni della 911 - vera Timeless Machine - e i 20 anni di attività nella città di Milano di Porsche Haus.

Su quest'ultimo tema, gli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction NABA hanno avuto il compito di esaltare la passione milanese per il marchio così ben interpretata e sostenuta da Porsche Haus in due decenni realizzando un simbolo che verrà riportato su una 991 Speedster, prodotta dal reparto Exclusive Manufaktur in collaborazione con l'Architetto e Designer Luca Trazzi.

Molto interessante, con notevoli spunti di valore storico e stilistico, è stata anche la celebrazione della 911, il modello in assoluto più iconico di Porsche. Tra le numerose interpretazioni sul tema 911 Timeless Machine è stata selezionata e premiata - nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri presso la sede del NABA - la livrea immaginata dal team di formato da Davide Trevisan, Elisabetta Riva, Lorenzo Rogante e Chiara Versaico. Francesca Ferro e Fabiola Fraula sono invece i vincitori della parte del workshop dedicato al logo celebrativo dei 20 anni di Porsche Haus, da applicare sulla Speedster.