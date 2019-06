Citroen, 7 fotografi raccontano il mondo ispirato dal brand

Per i suoi 100 anni, Citroën dà letteralmente carta bianca a sette grandi fotografi internazionali, riuniti in una mostra di 100 fotografie intitolata 'The world inspired by Citroen'. L'esposizione sarà aperta dal 9 luglio al 18 agosto, pressoLa Monnaie de Paris.



Amsterdam, Parigi, Tunisi, Milano, New York, Buenos Aires, Tokyo: ognuno dei sette artisti racconta la propria città, con le vetture Citroën come protagoniste.



''Quest'estate, la mostra 'The World Inspired by Citroën' è un invito al viaggio a bordo dei modelli della marca. È il risultato del lavoro di sette talentuosi fotografi, provenienti da ogni parte del mondo. Ognuno di loro ha posato il proprio sguardo artistico su Citroën, all'interno di alcune grandi città del mondo: Amsterdam, Parigi, Tunisi, Milano, New York, Buenos Aires, Tokyo. Grazie a questi 100 scatti, il risultato è un piacere per gli occhi, uno sguardo unico sulla dimensione iconica di Citroën attraverso il mondo. Venite a vedere e capirete perché Citroën non è una marca come le altre'', ha detto Linda Jackson, direttrice generale di Citroën.



Alcuni hanno esaltato queste vetture, altri le hanno contestualizzate nel quotidiano, alcuni le hanno letteralmente messe in scena, altri le hanno immortalate, alcuni le hanno messe in strada e altri in studio: il risultato è assolutamente creativo e fuori dagli schemi. Si possono vedere subito sul sito del museo on line Citroën Origins, nella pagina dedicata al centenario della marca. Per celebrare questa esposizione gratuita, è stato pubblicato un catalogo da collezione da 156 pagine, in collaborazione con il magazine Ideat, in formato XXL.



Il catalogo è venduto on line, in loco per tutta la durata dell'esposizione presso la Monnaie de Paris, e al 'Raduno del Secolo' organizzato dal 19 al 21 luglio a La Ferté-Vidame.