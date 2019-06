Mazda, Torino si trasforma in Miataland per i 30 anni di MX-5

Oltre 300 MX-5 e 600 appassionati provenienti da tutta Italia hanno sfilato per il centro di Torino: un'occasione unica per celebrare i 30 anni della MX-5 insieme a due grandi protagonisti che hanno contribuito a rendere unica la roadster della casa giapponese, il designer Tom Matano e l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto.

Per l'MX-5 Icon's Day è stata scelta la location del parco Dora dove si è svolta una parata, con i passerella i modelli soft top e RF. Numerosi i giornalisti che hanno partecipato all'evento con la propria MX-5, e il più grande collezionista di MX-5 al mondo, Andrea Mancini, presente, con i modelli più simbolici della sua Miataland, alla più grande manifestazione mai organizzata da Mazda in Italia.

A spegnere le candeline per i 30 anni della roadster più venduta al mondo, il designer Matano, ovvero uno dei padri del progetto originale che ha portato alla nascita della MX-5 nel 1989, e l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che alla MX-5 ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale, curando, in qualità di Programme Manager, lo sviluppo della quarta e ultima generazione della roadster giapponese. Il designer e l'ingegnere hanno poi svelato in anteprima nazionale la Mazda MX-5 30/mo Anniversario.

Questa esclusiva edizione limitata in soli 3.000 esemplari numerati a livello mondiale, nata per celebrare i 30 anni della MX-5, è dotata di motorizzazione 2.0L Skyactiv-G da 184 CV associata al cambio manuale a sei rapporti, disponibile sia in versione soft top sia RF con tettuccio rigido. La MX-5 30/mo Anniversario si contraddistingue per la sportiva tonalità Racing Orange della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati Rays (RAYS ZE40 RS30) di colore nero, il badge numerato, le pinze dei freni anteriori Brembo e posteriori Nissin nello stesso colore arancione. In Italia la Mazda MX-5 30/mo Anniversario è disponibile in 90 unità, 65 soft top e 25 RF, al prezzo rispettivamente di 34.250 e 36.750 euro.