Hertz, ora in tutta Italia servizio iCheck per controllo auto

Hertz estende il servizio iCheck a tutto il territorio nazionale. Lanciato a fine 2018 in alcune agenzie, il progetto pilota per il rilevamento dei danni sull'auto attraverso un dispositivo digitale è ora esteso in tutta Italia e sarà presto operativo in tutti i punti Hertz: è stata infatti completata la dotazione di tutte le location.



iCheck è un progetto europeo volto alla digitalizzazione di alcuni processi operativi, che Hertz ha introdotto per accrescere la trasparenza verso i propri ospiti, massimizzare funzionalità ed efficienza e offrire un livello di servizio sempre più elevato.



iCheck è un servizio innovativo di rilevazione dei danni sull'auto attraverso uno specifico dispositivo mobile, grazie ad una app sviluppata da Hertz per uso esclusivo del proprio personale interno, ciò consentirà di rilevare con accuratezza eventuali danni alla carrozzeria del veicolo e documentare con foto lo stato dell'auto al termine di ogni noleggio.



Il sistema entra a far parte e migliora la gestione di tutto il ciclo di vita del veicolo: infleet, noleggio, riconsegna, approntamento, manutenzione e defleet. Tale sistema, automatizzato e digitalizzato, comunica direttamente con il software di gestione dei veicoli Hertz, in modo da creare un vero e proprio storico del veicolo, che permetterà di facilitare anche le attività di approntamento e di manutenzione.



Esso permetterà ad Hertz di custodire tutti i dati e poter accedere in qualunque momento alla scheda di ogni veicolo, verificarne lo stato di servizio e aggiornare l'archivio con le informazioni relative agli ultimi interventi di ripristino dei danni di carrozzeria.