Citroen vince il Car Design Award per il brand language

Nell'anno del suo centenario, la marca Citroën vince il premio 'Car Design Award 2019' nella categoria 'Brand Design Language'.



La cerimonia di premiazione è avvenuta il 19 giugno nel Salone d'Onore del Castello del Valentino, a Torino. Il premio è stato ritirato, in rappresentanza di Citroën, da Cyril Pietton, Responsable Design Exterieur Citroën.



''Citroën ha evoluto il linguaggio di design anticonformista nato con C4 Cactus e i suoi Airbump in una filosofia di design più appetibile, creata per dare al marchio francese un family feeling allegro e vivace, che ora comprende la C3, così come i suv C3 Aircross e C5 Aircross. Citroën utilizza anche brillantemente il bicolore per distinguere le vetture della sua gamma nel panorama dei marchi generalisti, andando ben oltre la semplice connotazione del Double Chevron sul frontale'': questa la motivazione con la quale la giuria, composta da rappresentanti di testate automotive, ha assegnato il Car Design Award 2019 a Citroën per la sezione Brand Design Language, ''riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull'intera gamma prodotto''.



Car Design Award nasce nel 1984 per premiare due categorie: progetti di vetture di serie e prototipi di ricerca. Nella rinnovata edizione degli anni 2000 se ne aggiunge una terza, Brand design language, quella che quest'anno ha visto primeggiare Citroën tra dieci finaliste.