Auto da sogno in passerella al Concours d'Élégance Suisse

Il nome CES evoca per gli addetti ai lavori e gli appassionati dell'innovazione il grande evento (Consumer Electronics Show) che si svolge ogni inizio d'anno a Las Vegas. Ma per il mondo dei collezionisti di auto, dei designer e in generale per gli amanti del 'bello' su quattro ruote CES significa Concours d'Élégance Suisse, la manifestazione che dal 2016 si svolge nella esclusiva cornice del Castello di Coppet (alle porte di Ginevra). Un evento che ha ripreso la formula e l'attenzione al dettaglio del primo Concours d'Élégance nato addirittura nel 1927, allora come oggi nella storica residenza di Madame de Stael sulle rive del Lago Lemano. Da oggi e per tutto il prossimo week end a Coppet, così come è accaduto pochi giorni fa sul Lago di Como (Villa d'Este) e come accadrà in agosto sulle coste californiane a Monterey (Pebble Beach) veri gioielli della storia dell'automobile, perfettamente conservati e restaurati, si sfideranno per conquistare una serie di ambiti trofei che, come per i Concorsi di Eleganza di Villa d'Este e di Pebble Beach, non servono solo a compiacere i fortunati proprietari ma hanno il valore di vere e proprie 'certificazioni' per far aumentare il valore (spesso già plurimilionario) delle vetture.



Questa mattina ha preso il via il Tour d'Elégance che si concluderà alle 17, seguito da un raffinato party inaugurale.



Domani, per tutto il giorno, le auto in lizza per il Concours d'Elégance saranno esposte davanti al castello, con apertura dei cancelli alle 12 per il pubblico (biglietto 30 franchi).



Domenica 23 infine la prosecuzione dell'esposizione e la proclamazione dei vincitori alle 13. Molte le rarità che sono iscritte: dalla Lancia Aurelia B52 spider Vignale del 1953 alla Bugatti Type 59 Grand Prix del 1934; dalla Bentley Mark VI Cresta II Facel Métallon (uno dei due esemplari disegnati da Jean Daninos, autore delle famose Facel Vega) alla Bugatti Type 64 prototipo del 1939 presentata dal Musée National de l'Automobile, Collection Schlumpf; dallaBentley 8 litri Open Tourer Vanden Plas del 1931 (auto personale di Woolf Barnato, uno degli artefici della nascita di Bentley) alla Jaguar SS 90 del 1935, altro prototipo che anticipava quella che sarebbe diventata la leggendaria Jaguar SS 100. A giudicare questi, e molti altri gioielli di design e di meccanica di precisione, provvederà una giuria di super-esperti presieduta da Achim Anscheidt, design director di Bugatti. Molti gli eventi 'paralleli' tra cui il concorso The Best of Sound Award organizzato in collaborazione con lo specialista Bose e la presentazione della Epicurean Day Carbon Edition Competition, in programma a partire dal 2020 e che metterà a confronto le protagoniste del mondo delle hypercar costruite in carbonio. Al CES 2019, a far da cornice a questo annuncio, ci saranno una Pagani Huayra, una Ferrari LaFerrari, una Bugatti Veyron Centenary, una McLaren P1 e una Maserati MC12.