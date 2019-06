Romania al primo posto in Ue per i morti sulle strade

La Romania ha la percentuale di morti sulle strade più alta di tutta l'Unione europea, secondo un rapporto del Consiglio europeo sulla sicurezza nei trasporti. Nel paese balcanico infatti perdono la vita in incidenti stradali 96 persone ogni milione di abitanti, quasi il doppio rispetto alla media europea che è di 49 morti per ogni milione di abitanti. Il triste record è da attribuire per gran parte alle pessime condizioni delle strade, in un Paese che detiene anche l'altro record negativo della rete autostradale più ridotta di tutta l'Europa.