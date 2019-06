Peugeot, alla nuova 208 il premio 'Car Design Award 2019'

A nuova Peugeot 208 il premio internazionale 'Car Design Award 2019', assegnato da una giuria composta da esponenti di alcune testate automobilistiche a livello mondiale. La novità del brand francese più attesa di quest'anno vince il premio nella categoria Production Cars e sbaraglia la concorrenza. La cerimonia di consegna è avvenuta ieri nel Salone d'Onore del Castello del Valentino, a Torino.



La sfida ha visto il team che si occupa del design delle vetture del Leone competere con dieci finalisti: nuova 208 è stata premiata perché ''ha dimostrato come il design possa svolgere un ruolo cruciale per portare a un livello più elevato una piccola automobile tradizionale. Mentre l'esterno reinterpreta le proporzioni della leggendaria 205 GTI, la parte posteriore si riconnette immediatamente con la contemporaneità del suv 3008. Altrettanto sorprendente è l'interno, con componenti condivisi con modelli più grandi, nonché con il primo quadro strumenti 3D in un'auto di produzione''.



Il premio Car Design Award è stato ritirato, in rappresentanza di Peugeot, daEric Dejou, Senior interior manager di 208, e daKevin Goncalves, exterior designer di 208. Nuova 208 si posiziona nel cuore del segmento B, il più importante in Italia, dando il suo contributo a quello che oggi decreta il successo della gamma del Leone, caratterizzato anche da una massiccia offensiva suv.