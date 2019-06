Estate: a Rimini monopattini elettrici, bike e scooter sharing

Mobilità condivisa e sostenibile - grazie a monopattini elettrici a noleggio, scooter sharing e bike sharing - per l'estate riminese. Alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa nazionale in materia di micromobilità elettrica e in attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che detta le norme per la circolazione in via sperimentale di monopattini elettrici, segway e overboard, l'Amministrazione comunale sta lavorando sugli atti necessari per attivare un sistema di monopattini a noleggio di ultima generazione, basato sull'utilizzo di monopattini elettrici in modalità 'sharing'.

I monopattini in modalità condivisa non dovranno viaggiare a velocità superiori ai 15 km/h nelle ciclabili e zone su cui sarà attivata la sperimentazione, più piano dunque dei 20 km/h consentiti dal decreto. Gli operatori dovranno fornire una applicazione per il noleggio dei monopattini, secondo una modalità di pagamento, su base di tariffe a tempo, che dovrà avvenire avvalendosi di supporti informatici e digitali, offrendo le opportune informazioni per incentivarne e promuoverne l'uso soprattutto favorendo l'utenza turistica.

Accanto ai monopattini elettrici ai nastri di partenza un nuova stagione del bike sharing, dopo il debutto dello scorso anno e, tra luglio e agosto, l'attivazione di un servizio di scooter sharing elettrico. Già operativo nelle città di Milano e Torino col nuovo servizio di scooter sharing elettrico Rimini diventerebbe la prima città di medie dimensioni italiana con un tale servizio attivo.