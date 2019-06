Auto: Levy, al via Parco Valentino il Salone dei record

"È l'edizione dei record con 54 case che regaleranno al pubblico grandi emozioni con anteprime mondiali. Va in scena la storia dell'automobile. Parate, esposizioni statiche e dinamiche". Così Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, ha aperto il Salone di Torino.

"L'auto non è lusso, cercheremo di aiutare il distretto dell'automotive. Saremo molto vicini a questo settore", promette il neoassessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano. "Un evento eccezionale, sempre più bello, con ricadute importanti per la città", sottolinea l'assessore comunale al Turismo, Alberto Sacco. "È diventato un salone di importanza internazionale - aggiunge l'assessora all'Innovazione, Paola Pisano - porta avanti con la città un progetto di innovazione".