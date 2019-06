AlfaRomeoDay, festa per il brand domenica 23 giugno ad Arese

Appuntamento al Museo Storico di Arese, alle porte di Milano, per tutti gli appassionati dell'Alfa Romeo, della sua storia fatta di DNA sportivo e di eccellenza tecnologica e della entusiasmante gamma attuale composta da Giulietta, Giulia e Stelvio. Alla vigilia del 109mo anniversario dalla fondazione domenica 23 giugno andrà in scena una ricca giornata: dalla conferenza sull'antenata dell'Alfa, la Darraq 8/10 HP, solitamente conservata nei depositi, al GP di Francia trasmesso in diretta sino all'inaugurazione di due mostre del Centro Stile e alla sfilata in pista delle Alfa Romeo dei visitatori.

Durante l' #AlfaRomeoDay - nell'arco della giornata - sono in programma appuntamenti, incontri, eventi che spaziano dalla storia all'attualità. Tutte le attività sono gratuite e comprese nel biglietto di ingresso e il programma dettagliato della giornata su museoalfaromeo.com. Una festa dedicata agli appassionati, che si aprirà con una parata di auto sulla pista interna. Sono ammessi tutti i modelli, sia attuali sia storici, purché contrassegnati dal Biscione: l'appuntamento è alle 10 nel parcheggio del Museo, per poi inanellare qualche giro di pista e scattare una foto ricordo. A guidare il corteo sarà l'Alfa Romeo 4C Safety Car del FIA World Touring Car Championship (WTCC).

Il ricco programma proseguirà sempre all'insegna della 4C, protagonista alle 10.30 dell'incontro con il Centro Stile e dell'inaugurazione della mostra 4C Concept / The Story dedicata al prototipo della supercar compatta. Un'ora più tardi, la Caccia al Tesoro nelle sale del Museo, dedicata a gruppi di amici e famiglie, e alle 12, in sala Giulia, verranno proiettati video storici e contemporanei. Alle 14 è prevista una nuova puntata del ciclo di incontri Backstage, alla scoperta di pezzi della collezione storica normalmente conservati nei depositi e non visibili al pubblico. Alla vigilia dell'anniversario di fondazione si racconta la Darraq 8/10 HP da cui ha avuto origine la storia dell'A.L.F.A.

Dalla storia al presente: alle 15.10 si accenderanno i motori del GP di Francia, trasmesso in diretta dalla sala Giulia, che diventerà una vera e propria tribuna Alfa Romeo in occasione della gara di Formula 1 del team Alfa Romeo Racing. Sempre in tema di competizione, alle 16.30 si inaugura la mostra Racing Line, dedicata alla livrea della monoposto di Formula 1 Alfa Romeo Racing: il percorso, il logo, le diverse proposte e soluzioni creative sono raccontate attraverso le tavole del Centro Stile Alfa Romeo. Per i visitatori che vogliono approfondire la storia del marchio, alle 16 è in programma la visita guidata gratuita. Sarà infine la parata delle Alfa Romeo dei visitatori, alle 17.30, a chiudere l'emozionante #AlfaRomeoDay.