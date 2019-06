Alfa Romeo Tonale vince Car Design Award

La concept car Alfa Romeo Tonale vince il Car Design Award. Il prestigioso premio internazionale dedicato al car design è stato assegnato, nella categoria Concept car, al primo suv compatto ibrido plug-in di Alfa Romeo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi, a Torino in occasione dell'inaugurazione del Salone Parco Valentino.

"Siamo onorati di ricevere questo ambito premio assegnato al design di Tonale che, come ogni Alfa Romeo, nasce dal perfetto equilibrio tra heritage, velocità e bellezza. Infatti, racchiude in sé i canoni che caratterizzano lo stile italiano e il linguaggio unico di Alfa Romeo: senso delle proporzioni, semplicità e cura per la qualità delle superfici, per un design innovativo ma fedele a una tradizione universalmente apprezzato", commenta Klaus Busse, responsabile Design Emea per Fca.