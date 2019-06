Ubeeqo, flotta milanese si arricchisce con 15 Captur

La flotta milanese di Ubeeqo, car sharing a postazioni fisse parte di Europcar Mobility Group, si arricchisce di un nuovo modello. Si tratta di 15 Renault Captur Sport Edition benzina - nel rispetto del bando del Comune di Milano - inserite in flotta con l'obiettivo di offrire maggior comfort in caso di viaggi più lunghi.



L'ingresso di un nuovo segmento di auto - con il conseguente incremento del 10% della flotta - conferma la varietà dell'offerta Ubeeqo, grazie ad oltre 150 auto dei principali Carmaker: dalla FCA Panda alla Renault Twingo, dalla Opel Astra fino alla Nissan Leaf e fino ai veicoli commerciali come Renault Master e Kangoo.



L'inserimento in flotta delle Renault Captur è coerente con la strategia di Ubeeqo per il 2019, che mira a garantire un numero crescente di vetture premium per rispondere a diverse esigenze di mobilità dei propri clienti.



Le Captur sono oggi disponibili nei parcheggi Ubeeqo di Loreto - Doria, Meda, Lambrate Casoretto, Piola M2, Istria, Corsica - Battistotti Sassi, Piemonte - Buonarroti, Stazione Garibaldi - Tocqueville, Sesto Marelli, Arena Civica - Canonica, Buenos Aires - Castaldi, Sant'Agostino, Duca d'Aosta - Pirelli, Porta Romana, Monza Stazione FS.