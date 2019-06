Traffico: divieto circolazione tir su Aurelia da 1/7 a 31/8

Divieto di circolazione ai mezzi pesanti dall'1 luglio al 31 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22, sulla Aurelia nel tratto compreso tra Stagno (Livorno) e Rosignano Marittimo e sulla strada regionale Emilia, nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone. Lo istituisce un provvedimento del prefetto di Livorno Gianfranco Tomao per limitare la circolazione dei mezzi pesanti nel periodo più intenso per il traffico legato all'esodo estivo. Il provvedimento prevede la deviazione dalla viabilità ordinaria all'autostrada A12 nel tratto compreso tra il casello di Collesalvetti e il casello di Rosignano Marittimo.