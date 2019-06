Parco Valentino, a Torino il salone dell'auto a cielo aperto

Icone, modelli storici, celebrazioni di competizioni storiche: mancano poche ore al taglio del nastro di Parco Valentino, il Motor Show di Torino che si svolgerà da domani 19 giugno a domenica 23. Uno spettacolo a cielo aperto, gratuito per il pubblico, con 54 brand e una folta rappresentanza di auto elettriche e ibride plug-in, modelli iconici e classici, novità e anteprime presentate per la prima volta al pubblico.

"Si tratta di un'edizione speciale - sottolinea il presidente Andrea Levy - alla quale hanno creduto 54 brand che porteranno anteprime e novità di prodotto. Un'edizione da record, con la Parata di Formula 1 e la parata dei Presidenti come momenti più emozionali, e di anniversari che saranno celebrati, come quello dei 20 anni di Pagani, 110 di Bugatti, i 100 di Citroen, i 70 di Abarth, i 60 di Mini, i 30 di Mazda MX-5, 25 di Fiat Coupè".

Il pubblico potrà visitare gli stand di Parco Valentino 2019 entrando dai tre ingressi ufficiali, Villoresi, Nuvolari e Ascari, e anche in quest'edizione è confermato l'orario prolungato fino alle 24. Aprirà il salone dinamico l'esibizione di Formula 1 domani alle 20, la sfilata di race car che sfilerà nel circuito cittadino chiuso al traffico, tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. Il via lo darà la Ferrari Formula 1 di Michele Alboreto, a seguire le altre regine del motorsport e poi la President Parade, la Journalist e la Supercar Night Parade, appuntamento per i 300 collezionisti iscritti da tutta Italia.

Giovedì sarà il giorno della celebrazione del 70mo anniversario di Abarth, con alcune delle auto dello Scorpione in mostra in piazza Vittorio Veneto. Sabato 22 giugno le candeline da spegnere saranno 100, quelle della festa di compleanno di Citroën che sarà festeggiata con il raduno delle 100 più belle e rappresentative auto del marchio. 100 Citroen per 100 anni è l'evento al quale parteciperanno tutti i club italiani che, con le loro auto da collezione. La sera la Mole Antonelliana sarà illuminata per l'occasione.