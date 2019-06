Hertz, in Germania Kollektion 7 con auto dei brand tedeschi

Hertz Europe Ltd, sussidiaria di Hertz Global Holdings, ha presentato la 'Kollektion 7 - Made in Germany', una nuova collezione di 7 veicoli di prestigio, che celebra i marchi motoristici tedeschi di lusso.



La nuova "Kollektion 7 - Made in Germany", presentata all'aeroporto di Francoforte, si compone delle auto dei marchi tedeschi BMW, Mercedes-Benz e Porsche. La nuova collezione nazionale, che offre anche lussuose sale lounge a marchio Kollektion 7, sarà lanciata in altre 6 località della Germania, tra le quali Düsseldorf e Monaco di Baviera entro il 2019. ''Con il lancio della Kollektion 7 rispondiamo alle richieste dei clienti di avere un'esperienza di guida eccezionale e un servizio esclusivo, combinati in una proposta elegante e piacevole'' ha dichiarato Alida Scholtz, Managing Director di Hertz Car Rental in Germania. ''In tutto il mondo, il 'Made in Germany' è sinonimo di qualità ed eccellenza ingegneristica: la nuova collezione incarna questi valori, permettendo ai clienti Hertz di provare i marchi automobilistici tedeschi di eccellenza in un modo unico, coinvolgente e divertente'' ha aggiunto. La Kollektion 7 include una selezione di modelli tedeschi classici, per offrire una vasta gamma di esperienze di guida: le lussuose BMW M850i Cabriolet, BMW Z4, Mercedes-AMG GT e Mercedes-AMG GT 63 coupé a 4 porte, Porsche 718 Boxster, Porsche Macan S e Porsche Panamera E-Hybrid. Tutti i modelli saranno disponibili nei colori della bandiera tedesca: nero, rosso e giallo. Il noleggio di un'auto della Kollektion 7 comprende anche una guida che presenta i luoghi più interessanti e le attrazioni culturali del posto. Prima del viaggio, i clienti possono anche rilassarsi in una sala lounge Kollektion 7, identificata da uno distintivo logo nero, rosso e giallo. I clienti che usufruiscono della Kollektion 7 beneficiano anche di ulteriori vantaggi, come un servizio di concierge che li accompagna nelle aree di ritiro delle auto della Kollektion 7 e presenta loro le caratteristiche principali dei veicoli; come anche un servizio di ritiro e restituzione del veicolo effettuato in modalità preferenziale per garantirne la velocità.