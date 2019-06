Umberto Palermo, l'Ape per la nutella

Una gamme di Ape Car Piaggio pensata appositamente per il brand nutella. L'allestimento è stato curato dal designer Umberto Palermo che ha raggiunto un accordo con il gruppo Ferrero: due veicoli sono stati consegnati, ma il numero è destinato a crescere. Sono senza motore e potranno essere utilizzati in luoghi come aeroporti o centri commerciali.

"L'estetica del veicolo, con la tipica apertura a conchiglia brevettata da Up Design, si sposa con la Ape Car classic 400, icona di italianità che ha segnato 70 anni di storia. La produzione di una serie per il brand mito nutella è un grande esempio di design al servizio della tecnologia di avanguardia", spiega Palermo. L'allestimento - una vera cucina in miniatura - è stato progettato nel rispetto dell'ecosostenibilità e del riciclo. Grazie all'esperienza maturata per il settore automotive, Up Design ha progettato l'ergonomia della cabina per facilitare il lavoro a bordo, con due zone per le diverse fasi di preparazione dei prodotti con nutella.