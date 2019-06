Roma: stoccata dell'Osservatore Romano, finalmente capitale traffico

Stoccata a Roma da parte dell'Osservatore Romano. "Finalmente capitale... del traffico" è il titolo ironico che campeggia oggi sul giornale della Santa Sede che sottolinea: "Si affrontano i dati con il sorriso, anche perché la fase della frustrazione è finita da tempo, come da tempo si è esaurita in molti concittadini la speranza di vedere una città finalmente vivibile". Il giornale del Papa prosegue: "Quello che da tempo i romani si attribuiscono, con una buona dose di autoironia, ora è scritto nero su bianco: Roma è la città italiana dove si trascorre più tempo in automobile a causa del traffico. I dati sono impietosi: chi si avventura quotidianamente per la nostra città trascorre il 39 per cento in tempi di extra percorrenza, ovvero fermo in fila". E conclude: "Campioni d'Italia, come detto, e ai primi posti in ambito europeo: capitali come Londra o Parigi sono ben distanti dalle nostre performance. Meglio di noi, a livello globale, fanno solo gli indiani e i sudamericani, maestri assoluti di traffico".