Free2Move, brand mobilità PSA arricchisce offerta con il Rent

Free2Move, il marchio di mobilità di Groupe PSA, arricchisce la sua offerta con il lancio del servizio Rent.



A fine 2019, circa 20.000 autovetture e veicoli commerciali saranno disponibili in Europa in 1.300 agenzie: questo posiziona Free2Move Rent come società di noleggio locale con una fitta rete di agenzie. Free2Move Rent propone un percorso cliente semplice sviluppato da TravelCar (startup acquistata di recente da Groupe PSA per la sua competenza digitale nel noleggio auto) e un'esperienza al 100% digitale con il servizio 24h/24 e 7g/7.



Il servizio 24h/24 e 7g/7 permette in qualsiasi momento, a partire dal proprio smartphone, di prenotare, aprire le porte del veicolo, metterlo in moto e poi terminare il periodo di noleggio. Questo servizio è già disponibile in Francia e sarà esteso progressivamente a vari paesi europei. Con il servizio Rent, i clienti beneficiano di un'assicurazione optional adatta ai giovani guidatori, di una franchigia ridotta e dell'assistenza stradale.