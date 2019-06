Enel X commenta accordo con FCA sull'e-mobility

Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi, soluzioni digitali, descrive e commenta l'accordo firmato con Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per lo sviluppo di nuove soluzioni di e-mobility finalizzate a promuovere l'adozione dei veicoli elettrici. Questo con l'evidente finalità di sostenere l'introduzione di modelli 100% elettrici e ibridi plug-in che FCA si prepara a lanciare nei prossimi mesi.



''Collaborazioni come questa, che uniscono il settore delle utility elettriche e i produttori di automobili, sono di enorme importanza per promuovere la mobilità elettrica, un fattore chiave nella transizione energetica - ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X - Ci stiamo impegnando nel mettere a fattor comune la nostra esperienza globale nel settore dei servizi energetici avanzati con la riconosciuta competenza di FCA nella produzione di automobili per sviluppare nuove soluzioni e modelli di business che promuovano l'innovazione nella mobilità elettrica. Questa partnership rientra perfettamente nella strategia di Enel X che comprende piani per la realizzazione di una rete di ricarica pubblica in Italia, Spagna e Romania e diversi accordi con pubbliche amministrazioni e operatori privati per accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica''.



Oltre al programma che prevede di installare circa 700 stazioni di ricarica Enel X nei prossimi due anni presso le sedi FCA in Italia, Spagna e Portogallo, a partire dal 2020 i clienti dei diversi marchi FCA in questi mercati avranno la possibilità di installare nella propria abitazione o nella propria sede una JuiceBox, la colonnina Enel X che sarà modulata in base alle esigenze specifiche. Enel X assisterà i clienti che hanno scelto un modello elettrico o ibrido plug-in di FCA nella valutazione preliminare di fattibilità e nell'installazione di JuiceBox, oltre a fornire servizi di gestione e manutenzione per l'intera vita del veicolo e del punto di ricarica. Inoltre, Enel X e FCA collaboreranno per offrire ai clienti una soluzione di App user-friendly per la gestione della ricarica.