Huawei: Ft, punta su auto autonome, obiettivo lancio 2021

Huawei punta sulla auto autonome. Il colosso cinese punta a lanciarle entro il 2021 in collaborazione con case automobilistiche europee, giapponesi e cinesi. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che Huawei sta sviluppando l'intelligenza artificiale che farà da base ai veicoli. Secondo Dang Wenshuan, responsabile della strategia di Huawei, il 70% del valore delle auto elettriche dipende dai sistemi di intelligenza artificiale. Questo vuol dire - precisa il Financial Times - che Huawei non ha intenzione di diventare una casa automobilistica tradizionale ma punta a essere un fornitore delle auto del futuro. Per Huawei si tratta di una svolta che la apre a un nuovo mercato.