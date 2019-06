Toyota, con Ichiban Award premiati i concessionari europei

Ichiban, che in giapponese vuol dire 'numero uno', è il nome di un award istituito da Toyota nel 2007 per premiare i migliori concessionari europei che si sono contraddistinti nella qualità del servizio offerto. La premiazione di quest'anno si è svolta ad Evian, nella meravigliosa cornice del Lago di Ginevra.



Più di 2.500 sono i concessionari europei che si sono contesi il titolo di vincitore del premio Ichiban, dimostrando un approccio unico, un'attitudine orientata al principio del 'Il cliente prima di tutto' e l'impegno coerente con questo principio. In totale sono 45 i concessionari che si sono aggiudicati il titolo e che rappresentano l'emblema del cosiddetto 'Best Retailer in Town'.



Durante la cerimonia di premiazione, il presidente e ceo di Toyota Motor Europe, Johan van Zyl, ha ringraziato i concessionari vincitori per l'eccezionale risultato ed ha sottolineato l'importanza di ascoltare la voce del cliente e creare un'esperienza personalizzata per ogni cliente che entra in contatto con il marchio Toyota e Lexus. ''Il cliente è al centro di tutte le nostre decisioni strategiche aziendali. Tutti coloro che si sono riuniti qui oggi hanno dimostrato che assicurare la completa soddisfazione del cliente è fondamentale per la sostenibilità del nostro business in futuro'' ha dichiarato Van Zyl.



Ospite d'onore all'Ichiban Awards 2019 il campione paralimpico sudafricano Tyrone Pillay, che si è preso una pausa dal suo allenamento in preparazione dei giochi olimpici che si svolgeranno a Tokyo nel 2020 per incontrare i vincitori.



All'Ichiban Awards 2019, sono stati premiati 3 concessionari italiani: Zerocento (Roma)rappresentato dal titolare Andrea Cresci e Francesca Guerra; Fuji Auto (Cuneo)rappresentato dal titolare Enzo Mattiauda e Elisa Garnero e Oliviero (Vicenza)rappresentato dal titolare Margherita Oliviero e Michele Iotti.