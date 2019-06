Lamborghini supera i 20 milioni di follower su Instagram

Automobili Lamborghini in prima fila non solo nei risultati commerciali, in quelli sportivi e nell'impegno per conciliare eccellenza produttiva e rispetto ambientale. Il brand del Toro segna anche un nuovo importante traguardo sui social e raggiunge quota venti milioni di follower su Instagram. Il record è stato festeggiato con la pubblicazione di diversi contenuti sulle varie piattaforme social. In particolare, su Linkedin e Twitter è stato lo stesso chairman e CEO, Stefano Domenicali, fotografato insieme a una Aventador SVJ e Huracan EVO, ad annunciare la notizia.



La celebrazione più importante si è tenuta su Instagram con la pubblicazione della foto di una Huracan EVO targata #20million. Il coinvolgimento degli utenti, poi, ha avuto un altro importante momento nelle Stories della stessa piattaforma social, con la possibilità di ricevere l'immagine della coda della Huracan EVO senza hashtag. In questo modo i follower potevano scrivere il loro nome all'interno della targa della supersportiva e rilanciare l'immagine sui propri canali personali.



L'attività di Automobili Lamborghini su Instagram è iniziata a maggio 2012. In sette anni la Casa del Toro ha raggiunto 20 milioni di follower, con una crescita media annua di più di tre milioni di utenti, che hanno iniziato a seguire il profilo. Tra post giornalieri e Stories, eventi, gare, storytelling dentro e fuori Sant'Agata Bolognese, in questi anni l'account @lamborghini ha raccontato il brand e le sue innovazioni in una maniera unica.