Soccorso Volvo gratuito in Usa con programma Tow For Life

Volvo, la Casa svedese controllata dal 2010 dalla cinese Geeley, ha varato in Usa una interessante campagna di marketing che punta a ribadire come i propri modelli siano affidabili anche dopo decenni di servizio e centinaia di migliaia di miglia percorse. Con la denominazione Complimentary Tow For Life (cioè soccorso stradale gratuito a vita) la filiale nordamericana di Volvo ha infatti lanciato un servizio - senza limitazione di anzianità del modello, percorrenza o residenza (purché negli States) del proprietario - che garantisce a vita la disponibilità di un carro attrezzi e il traino nella più vicina concessionaria, il tutto senza spese. ''Tow for Life assicura in caso di guasto, un immediato aiuto indipendentemente dall'età del veicolo - ha dichiarato Scott Doering, responsabile del servizio clienti di Volvo Car USA - E ci impegniamo con tutti i nostri clienti che le auto soccorse vengano trattate da esperti che utilizzano ricambi originali Volvo e i corretti metodi di riparazione. Ciò permetterà al nostro cliente di riprendere il viaggio più rapidamente garantendo che la riparazione sia stata eseguita a regola d'arte''.