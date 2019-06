Lyft denuncia San Francisco: violato contratto bike-sharing

Lyft, la società statunitense di car e bike sharing fondata nel 2012 da Logan Green e John Zimmer, ha depositato una denuncia alla Corte Superiore di San Francisco per impedire alla amministrazione della metropoli californiana di concedere permessi ad altri operatori del noleggio di biciclette. Lyft chiede infatti che venga rispettato un contratto stipulato con Agenzia dei Trasporti Municipali di San Francisco (SFMTA) che concedeva per 10 anni l'esclusività nel fornire servizi di bike sharing nella San Francisco Bay Area. Un portavoce di Lyft - riporta cnet.com - ha sottolineato che la società è ''desiderosa di continuare a investire nel sistema regionale di condivisione di biciclette'', ma che San Francisco deve ''onorare i suoi impegni contrattuali previsti proprio da questo programma regionale e non cambiare le regole nel mezzo del gioco''. La denuncia chiede al tribunale di vietare all'amministrazione di San Francisco di ''emettere permessi di condivisione di biciclette, stipulare contratti o accordi, o adottare qualsiasi altra misura che trascurerebbe, diluire o pregiudicare il diritto esclusivo di Motivate (l'operatore locale che Lyft ha acquisito nel 2018 da Ford GoBike) di gestire un programma di condivisione di biciclette in i diritti di passaggio pubblici a San Francisco per quanto riguarda tutti i tipi di biciclette, comprese le tradizionali biciclette a pedali, quelle e-assist, quelle elettriche rese disponibili sia attraverso stazioni di ritiro e riconsegna che a flusso libero''. Lyft ha recentemente siglato un accordo con SFMTA per fornire altre 4.000 e-bike ibride che verranno implementate nelle prossime settimane, oltre alle 4.500 biciclette già fornite.