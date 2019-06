Locauto, sì ai cani in auto a noleggio contro abbandono

Locauto lancia la campagna per il trasporto in sicurezza dei cani in auto e lo fa in vista dell'estate, momento in cui - purtroppo - si registra il fenomeno dell'abbandono con le stime che parlano di circa 60mila amici a quattro zampe, lasciati solo nei tre mesi estivi.



''In Locauto siamo da sempre attenti alle dinamiche sociali - dice Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto - con la campagna 'Bau The Way' che strizza l'occhio al termine inglese 'by the way', vogliamo sensibilizzare tutti i nostri clienti, anche quelli che pensano di lasciare a casa il proprio cane durante il periodo estivo in qualche pensione per animali, dimostrando che si puòcomunqueviaggiare in compagnia del proprio cane: basta volerlo''.



Con questa iniziativa i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è già compresa nel servizio unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio cane in totale sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit comprende un telo agganciabile ai sedili posteriori e una cintura di sicurezza, il tutto raccolto in una sacca, e rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio.