Fca:intesa con Aurora per mezzi commerciali a guida autonoma

Fiat Chrysler ha annunciato, negli Stati Uniti, il raggiungimento di un accordo sui veicoli autonomi con Aurora, società guidata da ex manager di Google, Tesla e Uber, e che ha già in corso partnership con Volkswagen e Hyundai.



Il memorandum d'intesa siglato da Fca Usa e Aurora riguarda esclusivamente i veicoli commerciali e non le auto a guida autonoma, settore iN cui Fca ha già in corso una collaborazione con Waymo, filiale di Google a cui fornisce i minivan ibridi Chrysler Pacifica.



In base all'intesa - si legge in una nota di Fca - le due aziende integreranno la piattaforma per la guida autonoma Aurora Driver nella linea dei mezzi commerciali di Fca, allo scopo di fornire "una varietà di soluzioni personalizzate ai clienti dei veicoli commerciali".