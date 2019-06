Erano intestatari di 278 veicoli usati per truffe ad anziani

In due sono risultati intestatari di 278 auto utilizzate da altre persone, italiani e stranieri, per commettere truffe ai danni degli anziani, per lo più ricorrendo alla tecnica dell'abbraccio. I prestanome, un uomo di 45 anni di Melegnano (Milano) e uno di 47 di Reggio Calabria, sono stati individuati dai carabinieri di Garlasco al termine di una complessa indagine. Al momento non sono stati contestati loro reati, ma violazioni amministrative per circa 150 mila euro.

I carabinieri hanno chiesto e ottenuto la cancellazione di tutti i veicoli dal pubblico registro automobilistico. Ora si tratta di rintracciarli: solo una ventina finora sono stati posti sotto sequestro da forze dell'ordine di varie zone d'Italia.