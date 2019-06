Ai ‘Green truck 2019’ successo per Scania R 450

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Lo Scania R 450 è stato premiato ai 'Green Truck 2019' come veicolo maggiormente efficiente dal punto di vista dei consumi e come più rispettoso dell'ambiente nella sua categoria. Promosso dalle riviste di settore VerkehrsRundschau e Trucker, il Green Truck 2019 viene assegnato a seguito di un test comparativo focalizzato sui consumi che quest'anno ha visto in lizza tredici modelli di vari Costruttori, sfidarsi su un percorso variegato della lunghezza di 353 km. Ai veicoli in gara è stato richiesto anche di agganciare un semirimorchio di prova per una massa totale a terra di poco meno di 32 tonnellate, a seconda dell'allestimento del veicolo.



Inoltre, la potenza del motore dei mezzi comparati doveva essere al di sotto dei 500 Cv.



Nel confronto effettuato dagli esperti dei due periodici, lo Scania R 450 è risultato essere il migliore con il minore consumo medio di carburante (23,25 litri di gasolio per 100 chilometri), le minori emissioni CO2 (738 grammi al chilometro) e la velocità media più elevata (80,42 km/h).



Un altro mezzo Diesel della Casa di Soedertaelje, il G 410, ha conquistato il terzo posto, con un consumo medio di 24,02 litri/100 km e 762 g/km di CO2.



Forte delle performance dei suoi camion, in particolare degli R 450 e G 410, il Marchio svedese ha registrato nel primo trimestre del 2019 un incremento delle vendite in Europa del 19,1%.



''È un onore ricevere questo premio - ha detto Alexander Vlaskamp, Head of Scania Trucks, nel commentare il risultato -, soprattutto perché si tratta della terza vittoria consecutiva.



Il Green Truck 2019 award rafforza ulteriormente quello che i nostri clienti di tutto il mondo hanno già potuto testare, ovvero gli eccellenti consumi registrati dallo Scania R 450''.(ANSA).