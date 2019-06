Vespa Wolrd Days, in Ungheria raduno con oltre 3mila mezzi

A Zanka sul lago Balaton, in Ungheria, tutto è pronto per accogliere l'edizione 2019 dei Vespa World Days, l'annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, da in programma fino a domenica 9 giugno.



Oltre 3.000 Vespa in tutte le versioni e di ogni epoca e centinaia i Vespa Club presenti, in rappresentanza di 38 nazioni, sono arrivati in territorio ungherese. Vespisti da ogni Paese d'Europa ma anche da Hong Kong, Canada, Israele, Giappone, Filippine, Australia e Indonesia.



Si tratta del più importante evento mondiale per gli appassionati di Vespa, l'occasione nella quale i Vespa Club nazionali si riuniscono in un appuntamento planetario.



Ogni anno i Vespa World Days attraggono migliaia di appassionati vespisti da tutto il mondo ma anche semplici curiosi che accorrono a questo evento da ogni dove per respirare l'atmosfera di festa che anima il raduno.



I Vespa World Days sono infatti una occasione aggregativa in nome di Vespa, brand iconico che fin dalla sua nascita nel 1946 ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone. Anche quest'anno fra i vespisti più avventurosi, quelli che hanno raggiunto Zanka in sella alle Vespa, spesso macinando migliaia di chilometri e incontrando sulla strada vecchi e nuovi amici, si è disputato il Vespa Trophy, la gara fra gli iscritti ai Vespa Club (49 team in rappresentanza di 11 nazioni), che testimonieranno, con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book, tutte le tappe nel viaggio verso l'Ungheria.



I Vespa World Days rappresentano la celebrazione del mito di Vespa. Con oltre 18 milioni di esemplari diffusi in tutto il mondo, Vespa ha unito culture e generazioni diverse e lontane diventando un simbolo di amore e libertà.