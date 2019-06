Buggy Subaru Crosstrek, basta un boxer aspirato da 300 Cv

C'è tutto il DNA sportivo di Subaru nel nuovo buggy da competizione Crosstrek che ha debuttato pochi giorni fa nella massacrante Baja 500 (una corsa 'tutta d'un fiato' per oltre 800 km sulle sabbie e gli sterrati della Baja California, in Messico) centrando l'obiettivo di vincere la propria categoria, la Classe 5 Unlimited. Rispetto agli altri 'mostri' che competono in questa gara, Crosstrek può infatti contare su un motore aspirato boxer 2.5 - stretto parente dei modelli Subaru venduti in Usa - che eroga 300 Cv, una potenza che combinata con il peso ridotto garantisce elevatissima prestazioni. Vero 'mostro' per il deserto, con la carrozzeria ridotta alla sola protezione dell'abitacolo, Subaru Crosstrek si distingue esteticamente per le massicce sospensioni a vista e per la presenza di ben 23 fari a Led, che durante la parte notturna della gara illuminano perfettamente il terreno davanti al buggy.



L'appuntamento è ora per il rally raid da Las Vegas a Reno, in Nevada, la gara che si correrà il 16 agosto. Questa volta l'obiettivo è però ancora più ambizioso, visto che la precedente generazione del buggy da competizione di Subaru Usa si è classificato nel 2018 al primo posto assoluto, 'sbancando' nella gara che unisce le due capitali mondiali del gioco d'azzardo l'agguerrito lotto dei rivali con motori molto più potenti.