4X4 Fest, a Carrara partito countdown per 19/esima edizione

A CarraraFiere è partito il conto alla rovescia per la diciannovesima edizione di 4x4Fest (11-13 ottobre), appuntamento italiano dedicato al mondo della trazione integrale che consente di testare su tracciati disparati le ultime proposte offerte dalle case auto, moto, quad e accessori.



#4X4life passione integrale è l'hashtag dell'edizione 2019 che conferma la natura off road della manifestazione, accompagnata da un'immagine che vuole essere un tributo alla community di follower delle pagine social di 4x4Fest.



Passione integrale, tuttavia, non significa solo fuoristrada duro e puro: anche l'ampia gamma di suv di ultima generazione potrà essere testata con il supporto tecnico degli Istruttori della F.I.F (Federazione Italiana Fuoristrada), partner storico di 4x4Fest, sin dalla prima edizione.



L'area Mud Café sarà dedicata a proiezioni, presentazioni ed incontri con ospiti del mondo dei motori e dello sport all'interno della Fiera, mentre sull'arenile il Beach Village mette a disposizione delle case partner un'area dedicata per l'esposizione e la prova dei mezzi su un percorso in arena, solitamente chiuso e reso fruibile al pubblico solo in occasione della manifestazione di I.M.M._CarraraFiere.



Rinnovata ed ampliata la collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada (F.I.F.) che opererà a partire dai padiglioni interni alla Fiera con il 'Villaggio FIF', le sue Delegazioni Italiane per promuovere meglio le attività locali, in un clima festoso ed accogliente e gli stand istituzionali, inclusa la scuola di guida sicura che prevede dei minicorsi gratuiti. Nell'Area esterna la F.I.F. sarà impegnata su più fronti: in pista e nei raduni che, anno dopo anno, si evolvono per quantità e qualità offerta. Dopo l'esperimento della scorsa edizione, anche quest'anno la visita turistica alla Cava di Fantiscritti, aperta ai privati e a tutte le case auto, con i loro mezzi fuoristradistici o suv sarà affiancata da un Tour '100% off-road', in puro spirito #passioneintegrale, accessibile solo ai fuoristrada provvisti di marce ridotte.



Inoltre, la F.I.F. ripropone anche quest'anno il Tour delle Cave del Corchianello dell'Alta Versilia. Attesa infine per il villaggio moto off road che sarà ospitato nel padiglione D e dedicato alle due ruote enduro e viaggio.(ANSA).