Truffa alle assicurazioni, nove arresti nel Napoletano

Un'organizzazione criminale dedita alle truffe alle assicurazioni, tramite falsi incidenti stradali, è stata smantellata dai carabinieri con l'arresto di nove persone, tutte finite ai domiciliari su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord. Coinvolti falsi testimoni, avvocati e carrozzieri.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giugliano e della stazione di Frattamaggiore, coordinate dalla Procura diretta da Francesco Greco, sono andate avanti dall'ottobre 2016 al settembre 2017, permettendo di scoprire almeno trenta episodi di truffa; durante l'inchiesta sono stati denunciate 90 persone.

Il sodalizio - è emerso - era radicato a Napoli, e si avvaleva di persone disposte ad apparire come responsabili o danneggiati; a tale scopo producevano certificati medici di lesioni avvenute però in altre circostanze. Fondamentale per assicurare il buon esito della richiesta di risarcimento del danno era poi l'intervento dei carrozzieri, che simulavano danni ai veicoli, e degli avvocati, che promuovevano le cause davanti al giudice di pace, facendosi per questo aiutare dai falsi testimoni.