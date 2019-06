Mobilità: VW-Ca' Foscari, accordo per Master su innovazione

Un nuovo Master universitario di Gestione e Innovazione della Mobilità (Gimo) verrà attivato dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con Volkswagen Group Italia. L'accordo è stato formalizzato oggi nella città lagunare, alla presenza del Rettore Michele Bugliesi e di Massimo Nordio, AD di Volkswagen Group Italia.

Ideato e sviluppato dal Center for Automotive and Mobility Innovation (Cami), struttura di ricerca all'interno del Dipartimento di Management dell'Ateneo veneziano, il Master ha l'obiettivo di formare nuove figure professionali multi-skilled, per rispondere alle nuove esigenze del settore automotive, con l'integrazione di competenze: da quelle economico-manageriali a quelle urbanistiche, di pianificazione e sviluppo di sistemi sostenibili. Sei i moduli previsti: Mobilità, Gestione, Tecnologia, Strumenti, Opportunità ed Esperienze, a loro volta articolati in 23 insegnamenti e attività di stage.

Volkswagen Group Italia sosterrà il percorso formativo nel primo triennio con borse di studio per gli iscritti, la possibilità di realizzare project work presso le proprie strutture e il contributo del suo management nello sviluppo dei contenuti formativi.

Per Nordio "non possiamo e non dobbiamo limitarci alle auto.

Abbiamo una grande responsabilità, che deriva dalla nostra posizione, dallo scenario attuale, da quello futuro e, soprattutto, dai nostri valori. Intendiamo investire sulla formazione e far crescere i manager del futuro".

"Investire in formazione qualificata è la nostra missione - ha commentato Bugliesi - per preparare professionisti capaci di affrontare le nuove sfide global. Il Master in Gestione e Innovazione della Mobilità nasce con questa finalità e affronta le tematiche attuali e future del settore automotive puntando su una formazione e un approccio interdisciplinari e un'attenzione in particolare alla sostenibilità.