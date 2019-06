Icona Design vince il ‘Panda d’oro per l’innovazione'

La torinese Icona Design si è aggiudicata a Shanghai la decima edizione del premio 'Panda d'oro per l'innovazione', dedicato alle aziende del Belpaese di maggior successo in Cina.



La consegna dell'onorificenza a Gigi Gaudio, Presidente e Ceo della società di consulenza, progettazione e produzione automobilistica fondata nel 2010, è avvenuta presso la sede locale della Camera di Commercio italiana.



Per Icona Design si tratta della seconda vittoria, che segue quella dell'edizione 2016. Dall'azienda sottolineano come abbiano dimostrato di essere all'avanguardia nell'innovazione per la mobilità di passeggeri e merci grazie alla progettazione di Nucleus, cabina di mezzo a guida autonoma presentato in Cina all'Autoshow di Pechino. Hanno contribuito anche la ''cooperazione con i produttori cinesi di automobili per un'auto di guida completamente autonoma mostrata alle autorità cinesi'', lo ''sviluppo di un piccolo robot 'Space-pod' autonomo'' e lo ''sviluppo, nel progetto di co-branding con JD.com, di un veicolo autonomo logistico completamente nuovo dedicato al trasporto di merci mostrato ad Auto-Shanghai''.



Il Gruppo Icona, spiegano dalla città della Mole, conta oggi ''oltre 130 designer, modellisti, ingegneri e project manager di 21 diversi Paesi, con uffici a Shanghai e Los Angeles oltre alla sede di Torino. Nel 2018, i ricavi hanno superato i 23 milioni di euro, con un incremento del 28% rispetto al 2017''.



In merito al premio, Gigi Gaudio ha dichiarato: ''Questo riconoscimento si presenta come un'importante aggiunta a una crescente lista di premi: solo nel 2019, Icona ha ottenuto il German Design Award e il Muse Award di New York per il concept vehicle Nucleus. Dal 2010 Icona ha costruito la sua reputazione diventando una delle case di design più famose in Cina per la sua creatività, innovazione, qualità come ambasciatore dello stile italiano, aiutando le più importanti case automobilistiche cinesi a sviluppare il proprio portafoglio di prodotti e quote di mercato. Icona si impegna a ispirare l'innovazione e ad esplorare le nuove frontiere del trasporto e della progettazione dei prodotti associate all'intelligenza artificiale''.