A1, chiuso 1 notte tratto nel Fiorentino

Stop al traffico per una notte nel tratto dell'A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni. E' quanto accadrà il prossimo fine settimana, dalle 22 dell'8 giugno alle 7 del 9, nell'ambito dei lavori connessi all'ampliamento della carreggiata a tre corsie, per consentire la demolizione di un cavalcavia. Saranno chiuse anche le aree di servizio Chianti est e Chianti ovest, situate nel tratto interessato. E' quanto comunica Autostrade per l'Italia spiegando che sarà predisposta un'apposita segnaletica che indicherà la viabilità ordinaria da percorrere una volta usciti ai caselli dell'A1 di Firenze sud per chi viaggia verso sud, e Incisa Reggello per chi è diretto al nord.