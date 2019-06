Alfa Stelvio e Jeep Gladiator vincono premio 'Topless Miami'

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, in versione con tetto apribile, e il pick-up completamente decappottabile Jeep Gladiator hanno vinto le rispettive categorie Panoramic Utility Vehicle e Best Truck alla nona edizione del concorso 'Topless in Miami' che mette a confronto oggi anno le cabriolet e i modelli dotati di tetto apribile. Organizzato dalla Southern Automotive Media Association (SAMA), un'associazione di giornalisti e rappresentanti dei media con base a Miami in Florida, il concorso (che ha visto la vittoria assoluta della Mercedes AMG GTc) prevede la votazione da parte dei 140 iscritti alla SAMA dopo il confronto e i test dei modelli finalisti, valutati naturalmente in funzione della guida 'en plein air'.



''Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio continua a stupire i nostri associati - ha dichiarato il presidente SAMA, Paul Borden - poiché incarna veramente lo stile di vita della Florida del sud con il suo splendido design italiano e le prestazioni di livello mondiale - ha dichiarato il presidente della SAMA, Paul Borden - e con la terza vittoria consecutiva dell'Alfa Romeo a livello di marchio e la seconda per Stelviocontinuiamo a vedere come i Panoramic Utility Vehicle possano essere più sorprendenti di quanto si aspettino le persone. Ci è piaciuto particolarmente guidare il nuovo Jeep Gladiator che combina le tipiche caratteristiche Jeep con l'esperienza unica della guida open-air - ha aggiunto Borden - Gladiator offre funzionalità, versatilità e capacità eccezionali, che lo rendono il veicolo definitivo per qualsiasi avventura all'aria aperta''.