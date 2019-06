Pedemontana veneta: aperto primo tratto, 7 km per 120 mln

È aperta al traffico da stamani - con la cerimonia cui ha preso parte il vicepremier Matteo Salvini - la prima tratta della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), sette chilometri tra l'autostrada A31 Valdastico e Breganze, in provincia di Vicenza, su un totale di 94,5 complessivi.

Si tratta di una messa in esercizio anticipata, non prevista contrattualmente, per mettere quanto prima a frutto le risorse pubbliche investite, e fortemente richiesta dalle categorie economiche della zona. Questo primo segmento permette di accedere all'area del Bassanese dall'autostrada A31 senza attraversare il centro di Dueville (Vicenza), liberando l'area dal traffico e risparmiando così da 20 a 30 minuti di percorrenza su strade locali, riducendo sensibilmente l'immissione di gas di scarico nell'atmosfera.

Un accordo aggiuntivo con il concedente prevede l'apertura attraverso un "canone di disponibilità" pari all'incasso da pedaggi, in modo che la Regione non abbia costi.

La piattaforma stradale è costituita da due corsie di 3,75 metri e una di emergenza per senso di marcia, suddivise da uno spartitraffico centrale di 3 metri, in trincea profonda.

Comprende un sottopasso alla linea ferroviaria Vicenza-Schio, la galleria artificiale Igna (99,6 metri), alcuni tratti in trincea coperta e una galleria artificiale "Cà Fusa-Vegra/Madonnetta" di 630 metri. Con un'altra galleria di 158 metri si sottopassa la SP "Gasparona", risalendo per superare il torrente Astico con un viadotto di 180 metri per raggiungere lo svincolo di Breganze ovest, dove ci si immette provvisoriamente sulla Gasparona.Il tratto, percorribile in un tempo tra i 5 e i 7 minuti, è stato realizzato con una spesa di circa 120 milioni di euro.

Il completamento dell'intera Superstrada, che collegherà Montecchio Maggiore (Vicenza) a Spresiano (Treviso), passando per il distretto industriale di Thiene-Schio, Bassano del Grappa e Treviso nord, interconnettendosi a tre autostrade (A4, A31 e A27) è previsto per la fine del 2020. L'arteria svilupperà per 94 chilometri di viabilità principale e 68 di viabilità secondaria, attraverso 114 Comuni, 22 nella Provincia di Vicenza e 14 nella Provincia di Treviso.