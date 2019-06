Fiat Professional sostiene in Spagna programma 'Cani felici'

Fiat Professional rinnova, in Spagna, il suo sostegno al progetto solidale 'Perros Felices' (cani felici) che dal 2018 promuove la bellezza dei randagi, allo scopo di favorire il recupero e la cura degli esemplari abbandonati e 'senza razza'. Nell'ambito di questa iniziativa è stato organizzato per il prossimo 15 giugno l'evento 'Another Beauty Dog' - aperto gratuitamente al pubblico - che si svolgerà presso la Finca Astilbe (Madrid) e che prevede attività e aree di svago dedicate alle famiglie e ai loro compagni a quattro zampe. L'obiettivo principale di 'Another Beauty Dog' sarà però quello di offrire una bella e particolare giornata in cui i cani da adottare adozione trovino nuove famiglie. Sul sito web www.otrabellezacanina.es è possibile trovare tutte le informazioni sull'evento, così come le storie di alcuni degli amici pelosi che - attraverso il progetto solidale 'Perros Felices' di Fiat Professional - sono già stati recuperati e adottati.



Nel 2018, Fiat Professional aveva annunciato la sua iniziativa 'Perros Felices' nell'ambito della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa, un progetto incentrato sul recupero e il benessere dei cani abbandonati al fine di facilitarne l'adozione. Durante lo sviluppo di Perros Felices, Fiat Professional ha potuto contare sulla collaborazione di enti e aziende come Bayer, Hospital Veterinario Retiro e Gosbi, per poter assistere tutti i cani ospitati nei due rifugi di Madrid, ACUNR (Animali con un nuovo corso) e Salvando Peludos. Fiat Professional ha inoltre offerto a ciascun rifugio un Doblo Cargo Natural Power (alimentato a metano per coprire tutte le esigenze di trasporto.