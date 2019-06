False polizze assicurative auto online, indagano Cc

False polizze stipulate on line da ignari automobilisti: è la truffa su cui stanno indagando i carabinieri di Pistoia scoperta dopo un controllo a una 47enne di San Marcello Pistoiese (Pistoia) che ha esibito ai militari la documentazione dell'assicurazione scoprendo che la polizza che lei credeva regolare era invece falsa.

La vittima ha spiegato di aver pagato 372 euro ad un'assicurazione on line fittiziamente domiciliata a Ferrara, ricevendo regolarmente a casa la documentazione della polizza che però è risultata contraffatta. Dai primi accertamenti dei carabinieri sarebbero una decina le persone truffate in tutto il territorio nazionale. Alla donna non è rimasto altro che denunciare la truffa e subire il sequestro amministrativo del mezzo, con l'applicazione della relativa sanzione, perché privo della copertura assicurativa.