Moto Guzzi d'epoca esposte a Palermo

La più antica è una moto da corsa del 1927: una splendida Guzzi C4V rossa 500 cc a 4 valvole che ancora oggi partecipa a raduni macinando migliaia di chilometri.

Ma ce n'è per tutti i gusti: tra le altre una Guzzi Stornello 125 regolarità del '62, una Gtv 500 del '36, un motocarro Ercole del '62 a tre ruote, una Gambalunga del '49, una Sport 15 del '34, fino alle più moderne V7 750 e Le Mans 1 850 entrambe del 1975. Venti moto Guzzi d'epoca saranno esposte l'1 giugno dalle 8.30 fino a domenica alle 13 nel cortile Maqueda di Palazzo Reale, in occasione del 6 raduno internazionale Moto Guzzi Area mediterranea, organizzato da Moto Guzzi World Club e che coinvolge club anche da paesi come la Grecia e Malta.

A Palazzo Reale giungeranno sabato mattina 160 centauri partecipanti al raduno. Le moto esposte grazie all'associazione Siciliana Motoveicoli storici, presieduta da Mario Auci, rappresentano la storia del marchio italiano.