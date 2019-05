Asfanè DieciDieci, auto da 2 milioni punta a Oriente e Usa

Fv Frangivento, marchio automobilistico torinese, ha obiettivi ambiziosi con la hypercar Asfanè DieciDieci, ibrida da 1.010 cavalli, che costa 2 milioni di euro. Un'auto da sogno. Con le maniglie porta sostituite da due pistole dorate che, schiacciando il grilletto, consentono l'apertura verso l'alto. Il nome Asfanè è composto di tre termini del dialetto piemontese as, fa e nen, "non si fa", provocazione che allude all'aver reso possibile un concept apparentemente impossibile. Il primo esemplare - presentato al Mauto - domenica 2 giugno raggiungerà l'Ambasciata d'Italia di Montecarlo, dove sarà mostrata al Principe Alberto II di Monaco.



"Prevediamo di produrne 9 per ciascuno dei due modelli, a Moncalieri, dove l'occupazione potrebbe aumentare da 20 a 70 dipendenti", spiegano i fondatori del brand il bellunese Giorgio Pirolo e il torinese Paolo Mancini. "C'è grande interesse dei collezionisti italiani, della Germania, dei Paesi Arabi e dell'Oriente. Un mercato su cui puntiamo è quello americano".