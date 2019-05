Un'auto "diplomatica" diventa un caso, parcheggiata da quattro anni

I residenti l'hanno ribattezzata "l'automobile intoccabile": in via Val D'Aosta angolo Largo Valsugana, in zona Nomentana, a Roma, è parcheggiata ormai da quattro anni, è una Saab 9000 CD di colore grigio, con targa diplomatica. "E' coperta da immunità diplomatica", questo raccontano i residenti che hanno segnalato la singolare vicenda all'ANSA. L'iter burocratico per la rimozione, è stato comunque attivato, secondo quanto riferito dalla Polizia municipale di Roma Capitale.

Nei giorni scorsi, l'auto 'incriminata', è stata mossa seppur di poco. L'area è stata infatti interessata dai lavori di realizzazione di una pista ciclabile e, per permettere agli operai di intervenire, un autocarro - sempre secondo il racconto dei residenti - l'ha spostata di qualche metro posizionandola sulla linea interna di demarcazione della carreggiata.

Precedentemente, l'automobile era parcheggiata a spina di pesce in spazi consentiti come si può notare addirittura su Google Street View. Con l'arrivo della ciclabile, lungo la strada, ora è rimasta solo questa vettura per giunta avvolta, dalla rete di plastica rossa di protezione dei lavori stradali. Le condizioni della vettura sono pessime, ha alcune ruote bucate e la carrozzeria esterna presenta diverse ammaccature.

Dal comando della Polizia municipale di Roma fanno sapere che proprio in concomitanza con la necessità di spostare l'automobile per permettere agli operai di realizzare la pista ciclabile, è stato avviato l'iter per rimuovere definitivamente la vettura. Essendo un mezzo diplomatico, occorrerà informare il ministero degli Esteri e l'ambasciata di riferimento. Trascorsi 30 giorni, se la vettura sarà ancora lì, allora si potrà procedere alla rimozione da parte della vigili.