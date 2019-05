Ad Angelica Dallara premio Le Parmigiane

Angelica Dallara, vicepresidente dell'azienda di famiglia 'Dallara Automobili', ha ricevuto il premio 'Le Parmigiane', nuovo riconoscimento tutto al femminile del comune di Parma.

Angelica Dallara, ingegnere aeronautico, laureata al Politecnico di Milano, ha iniziato giovanissima a lavorare nell'azienda di Varano de' Melegari (Parma) che progetta e costruisce auto da competizione con altissime prestazioni. Ha contributo poi a realizzare la Dallara Academy e al nuovo modello organizzativo imprenditoriale che concilia tempi di vita e di lavoro per i dipendenti dell'azienda.

"Quando frequentavo ingegneria aeronautica eravamo solo due ragazze su dieci, oggi i numeri fortunatamente sono irreversibilmente in crescita - ha spiegato la premiata - Se non avessi avuto una famiglia che supportava le mie scelte in ambito scientifico tecnologico, per una donna affatto scontate in quegli anni, forse avrei cambiato strada. Oggi cerco di dare ad altri le possibilità che la vita ha offerto a me: nel mio territorio e con le persone con cui vivo e lavoro". Il premio è stato patrocinato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Parma.