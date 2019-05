Viabilità: Fi-Pi-Li, disagi nel primo giorno di cantieri

Disagi alla circolazione sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno nel primo giorno dopo l'attivazione del cantiere per i lavori nel tratto fra Montelupo e Ginestra Fiorentina, con una sola corsia aperta per senso di marcia. Se le code in ingresso a Firenze nelle ore di punta sono fenomeno comune, col nuovo cantiere in tali fasce orarie e in particolare tra le 8 e le 9 del mattino si sono avuti rallentamenti e code fino ad un massimo di 3 km, e 15 minuti per superare il cantiere, secondo quanto reso noto oggi in una conferenza stampa sul tema.

La Regione Toscana consiglia come alternative alla Fi-Pi-Li la Sp l2 della Val di Pesa per gli spostamenti brevi, e l'All Firenze-Mare per gli spostamenti lunghi: sono allo studio con Autostrade agevolazioni per chi percorre spesso l'itinerario.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario è allo studio da parte di Trenitalia l'aggiunta di una fermata ad Empoli alle cinque coppie di treni veloci che sono in programmazione nella tratta Firenze-Pisa, oltre agli attuali 178 treni regionali Firenze-Empoli e ai 98 Firenze-Pisa.