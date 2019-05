She's Mercedes, talk sull'importanza della diversità

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Proseguono i talk nell'ambito dell'iniziativa She's Mercedes, promossa dalla divisione italiana della casa della Stella per raccontare le storie di donne capaci di conciliare vita privata con il mondo del lavoro riuscendo a dar voce alle proprie idee e alla propria creatività. In occasione del settimo Daimler Diversity Day, Mercedes-Benz Italia, insieme a Mercedes-Benz Financial Services Italia, ha affidato proprio alla piattaforma She's Mercedes il motto che ha ispirato questo appuntamento, festeggiato in tutto il mondo dalla grande community Daimler: oltre 282.000 persone, provenienti da 156 Paesi in tutto il mondo. 'Changing Perspectives' diventa, infatti, il valore su cui ha preso vita il primo She's Talk dedicato al Daimler Diversity Day e organizzato all'interno del campus romano di Mercedes-Benz in Italia. Filo conduttore che unisce le storie di tre donne molto diverse tra loro, ma accomunate dalla medesima determinazione e dalla capacità di essere riuscite a cambiare prospettiva. Un'attitudine fondamentale, sia nella vita privata che in quella professionale. A raccontare le proprie esperienze Deborah Tramentozzi, esperta d'arte tattile e protagonista nell'ultima edizione di TEDxRoma, Patrizia Palladino, fondatrice ed editore di Radio Rock ed Alessia Buonavoglio, allenatrice della Fondazione Laureus Italia Onlus. Tra i protagonisti del Talk, anche lo chef Davide Oldani, brand ambassador della Stella, che per l'occasione ha realizzato una ricetta dedicata all'evento.



Obiettivo dell'evento è stato quello di diffondere l'idea, imprescindibile, che la diversità, sia di genere, che di età, cultura, paese di provenienza, orientamento sessuale o legata ad una disabilità, costituisce un grande patrimonio e l'integrazione delle diversità la base per il futuro.



''La diversità è il principale driver per le idee, l'innovazione e la creatività - ha dichiarato Daniela Paliotta, Head of HR di Mercedes-Benz in Italia - E sono altrettanto convinta che la capacità di cambiare prospettiva costituisca una straordinaria opportunità per sfidare l'organizzazione e le persone all'eccellenza''.