Nissan: media, verso taglio dello stipendio per Ceo Saikawa

La Nissan intende ridurre lo stipendio dell'amministratore delegato, Hiroto Saikawa, per non essere stato in grado di individuare la portata degli illeciti finanziari commessi dall'ex presidente del gruppo, Carlos Ghosn.

Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier all'agenzia Kyodo, precisando che Saikawa ha percepito un compenso di 500 milioni di yen nell'anno fiscale 2017, l'equivalente di 4,1 milioni di euro, e potrebbe essere costretto a restituire parte di quella somma piuttosto che vedersi decurtato lo stipendio attuale.

L'azienda ha in programma una riunione degli azionisti in giugno nel quale verranno approvate, tra le alte questioni al vaglio, le renumerazioni dei dirigenti del gruppo. Nell'anno fiscale 2018 Nissan ha registrato un utile in calo del 57% a 319 miliardi di yen, ai minimi degli ultimi 9 anni. Dopo aver servito per lungo tempo come vice di Ghosn, Saikawa è stato nominato Ceo della casa auto nipponica nell'aprile 2017. L'ex presidente di origine libanese è stato incriminato con le accuse di aver sottostimato i suoi compensi per un periodo di 8 anni, e abuso di fiducia aggravata.