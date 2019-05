MotorK acquisisce 3W NET e consolida presenza all'estero

MotorK, azienda italiana che si occupa di digital automotive, ha annunciato l'acquisizione della società francese 3W NET, specializzata in soluzioni digitali per le case automobilistiche e le concessionarie. Dopo aver ricevuto a dicembre un prestito di 30 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti ed essere stata inclusa da Tech Tour Growth 50 tra le 50 scale-up europee più promettenti, MotorK amplia la sua presenza in Europa e rinforza il suo portfolio clienti nel settore automotive.



Fondata in Italia nel 2010, MotorK è rapidamente diventata una delle aziende più rilevanti del mercato: con sedi in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, la società è partner di fiducia del 90% delle case automobilistiche che operano nel mercato europeo e di più di 900 concessionarie. Grazie a questa acquisizione, MotorK consolida la sua presenza in Francia, diventando il più importante player del digital automotive in Europa.



La 3W NET, invece, si occupa dello sviluppo di soluzioni e strategie digitali per i suoi clienti, concessionari e case automobilistiche. Con più di 1.800 progetti digitali sviluppati nel 2018, 800 siti web costruiti e più di 300 clienti, 3W NET può vantare una solida esperienza nel campo. L'azienda è infatti da molto tempo partner di tutto il settore automotive francese.



Il team di 3W NET si unirà a quello di MotorK, per lavorare in particolar modo sulla linea di prodotto di DealerK, la piattaforma SaaS per i concessionari sviluppata da MotorK, che offre una soluzione chiavi in mano per gestire la concessionaria, generare nuovi lead, velocizzare i processi e aumentare le vendite.